Squarta (FdI), umbri bocceranno Pd-M5s

"Il 27 ottobre una valanga di voti per il centro destra boccerà l'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle": a dirlo è Marco Squarta, capogruppo di FdI in Assemblea legislativa dell'Umbria e candidato alle prossime elezioni regionali. Che con l'ANSA ha commentato l'apertura di Luigi Di Maio.

"Il 27 ottobre - ha sottolineato Squarta - gli umbri potranno scegliere se continuare con il Pd, anche se mascherato da civici, o realizzare un vero cambiamento".

Secondo l'esponente di FdI la posizione del M5s "subito raccolta" dal Pd "ha il solo scopo di impedire che il centro destra governi l'Umbria". "Credo però - ha sottolineato ancora Squarta - che questa alleanza così innaturale, viste anche le contrapposizioni tra i due schieramenti, non sia per qualcosa ma contro, il centro destra. Sono convinto che gli umbri la bocceranno".