Castello 'record' nelle Istituzioni

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 14 SET - Città di Castello, 40 mila abitanti, paria di Alberto Burri e Monica Bellucci, può vantare ora una sorta di record di rappresentanza politica dopo le nomine di viceministri e sottosegretari del Governo di Giuseppe Conte.

E' infatti di Città di Castello, la neo viceministro all'Istruzione, Anna Ascani (Pd), così come la neo-sottosegretaria agli affari Europei, Laura Agea già europarlamentare dei 5 stelle.

Il centro tifernate poi annovera fra i parlamentari, Walter Verini (commissario regionale Pd), Riccardo Augusto Marchetti della Lega, e Catia Polidori, di Forza Italia. Ma non è finita qui. Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta (socialista) è anche presidente della Provincia di Perugia.

Città di Castello poi esprime in Regione un assessore, Fernanda Cecchini (Pd) ed un vice-presidente del Consiglio regionale, Valerio Mancini della Lega. (ANSA).