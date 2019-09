Prevenzione dalla sepsi all'Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 13 SET - Anche l'Usl Umbria 2 in campo per per promuovere la prevenzione contro la sepsi attraverso un'adeguata formazione del personale sanitario: ad ottobre l'azienda realizzerà infatti quattro edizioni del corso di formazione "La lotta alla sepsi per la sicurezza del paziente: l'implementazione delle linee d'indirizzo regionali", con l'obiettivo di incrementare e diffondere le conoscenze rispetto alla patologia e allo shock settico. In particolare - spiega una nota diffusa oggi, nel "World Sepsis Day" - il corso servirà ad accrescere consapevolezza del rischio di rapido peggioramento e dell'efficacia del corretto e tempestivo approccio diagnostico e terapeutico.

Il documento "Linee di indirizzo per la gestione della sepsi e dello shock settico" - redatto dal Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente della Regione e deliberato nel 2018 dalla giunta regionale - ha definito il percorso sepsi di riferimento e gli strumenti applicativi.