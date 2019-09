Sciopero area acciaieria all'Ast Terni

Nuovo sciopero di quattro ore all'area acciaieria dell'Ast di Terni, dopo la mobilitazione che si è svolta già nell'impianto di colaggio Cco3, a seguito della riduzione di un'unità lavorativa a turno deciso dall'azienda.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata per martedì, a fine di tutti i turni di lavoro di operai, impiegati e quadri e mercoledì, dalle 10 alle 14, per la quarta squadra.

La protesta, che questa volta coinvolgerà l'intera area, è stata decisa dalle rsu - si legge in una loro nota - dopo un ulteriore sopralluogo nell'impianto nel quale sono state riscontrate "gravi carenze dal punto di vista organizzativo e di sicurezza". Le rsu ritengono "inaccettabile il clima di tensione nei rapporti che si sta determinando nell'area, relativamente alle azioni unilaterali dell'azienda che condizionano e determinano negativamente un'organizzazione del lavoro già di per sé restrittiva rispetto alle reali esigenze".