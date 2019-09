Auguri Paparelli per l'anno scolastico

In occasione dell'apertura dell'anno scolastico, il presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha inviato una lettera di augurio agli studenti in Umbria, al direttore scolastico regionale e a tutto il mondo della scuola.

"Con slancio ed entusiasmo - ha scritto fra l'altro - dobbiamo guardare con ottimismo a quest'avventura collettiva di crescita culturale ed umana"; è "importante mettere in campo tutti gli sforzi necessari ed investire su idee, energie, competenze, progetti, ma anche con le dovute risorse umane e finanziarie. Il lavoro di questi anni ci conforta rispetto ai risultati ottenuti in termini di crescita di competenze, innovazione e infrastrutture". "E' proprio attraverso la scuola - ha aggiunto - che possiamo intercettare le innovazioni più significative e incisive necessarie ai giovani". E ancora "il tema della sicurezza degli istituti scolastici, particolarmente sentito nel nostro territorio e su cui abbiamo investito e stiamo investendo moltissimo".