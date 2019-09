A Narni quarto Festival della Sociologia

(ANSA) - TERNI, 10 SET - Narni si prepara ad ospitare la quarta edizione del Festival della Sociologia, in programma l'11 e 12 ottobre prossimi. Mauro Magatti, Riccardo Mazzeo, Dario Antiseri, Adriano Soi, Derrick De Kerckhove, oltre a Saskia Sassen, docente di Sociologia alla Columbia University e di Economia alla London School of Economics, sono alcuni degli ospiti della manifestazione, presentata stamani, in concomitanza all'Open Day del corso di laurea di Scienze per l'investigazione e la sicurezza.

Il professor Mario Morcellini, commissario dell'Agcom e consigliere alla Comunicazione Sapienza Università di Roma, ha ricordato quanto il festival abbia sempre messo al centro "la necessità di portare la sociologia fuori dalle aule universitarie e, citando il sociologo Antonio De Lillo, farla diventare sempre più una sociologia pubblica".