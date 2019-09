Paparelli, Lega disinteressata a sisma

"Toh, la senatrice Donatella Tesei, fresca di candidatura alla presidenza della Regione, si è accorta che esiste il tema della ricostruzione post sisma.

Peccato che per oltre 14 mesi la Lega si sia totalmente disinteressata a questa problematica, salvo qualche strumentale e sporadica apparizione di esponenti leghisti nelle aree della Valnerina, in occasione di consultazioni elettorali": è quanto afferma il presidente della Regione, Fabio Paparelli, replicando alla senatrice Tesei riguardo alla necessità di modificare il "modello di ricostruzione".

"Ma c'è di più - sostiene Paparelli in una nota - proprio il Governo a 'trazione leghista' ha bocciato in sede parlamentare tutte le proposte che pure Regioni e Comuni, con posizione condivisa ed unanime, avevano richiesto al fine di migliore tale 'modello: più personale, meno burocrazia e maggior coinvolgimento dei professionisti".