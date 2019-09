Max Gazzè sabato 21 a "TerniOn"

(ANSA) - TERNI, 9 SET - Sarà il concerto in piazza Europa di Max Gazzè, sabato 21, l'evento clou dell'edizione 2019 di "TerniOn", in programma dal 20 al 22 settembre. La "notte bianca" ternana è stata presentata a palazzo Spada dall'amministrazione e dagli enti che hanno supportato l'organizzazione, Fondazione Carit e Camera di commercio, oltre alle associazioni di categoria. Per l'assessore al commercio, Stefano Fatale, il concerto di Gazzè è "un evento musicale popolare e allo stesso tempo di qualità che siamo sicuri attirerà pubblico anche da fuori città". "Intanto - ha aggiunto - i numeri che abbiamo finora sono confortanti, perché le domande pervenute a TerniOn per la partecipazione con varie iniziative sono 82, contro le 60 dello scorso anno e saranno anche 15 stand di altrettante associazioni sportive che animeranno vie e piazze con piccoli eventi dimostrativi delle loro attività".