Sisma, arrivano 200 notebook per scuole

ono in arrivo duecento notebook per le scuole dei comuni umbri del cratere maggiormente danneggiati dagli eventi sismici del 2016.

La consegna viene fatta a partire da oggi nelle scuole primarie di Sellano, Monteleone di Spoleto, Cerreto di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco, Cascia, Norcia, Preci, Ferentillo, Arrone, Montefranco e a Spoleto presso la scuola dell'infanzia "Prato fiorito" e la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri". A comunicarlo è il sito web dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) dell'Umbria.

Si tratta della prima consegna di un progetto articolato, frutto delle donazioni raccolte con il numero solidale 45500 all'indomani del sisma. Una parte delle risorse assegnate all'Umbria, pari a 568.896,68 euro, è stata destinata dal comitato dei garanti ad investire nelle scuole.