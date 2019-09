Rinasce in digitale saliera Michelangelo

(ANSA) - PERUGIA, 6 SET - Potrebbe tornare al British Museum di Londra la saliera, realizzata da Michelangelo Buonarroti nel 1537 per il Duca d'Urbino e andata perduta nei secoli. Di questo prezioso manufatto è rimasto solo un bozzetto dello stesso Buonarroti, custodito nel museo inglese, ma una azienda digitale umbra Made in Italy Lab del Gruppo T&RB, con sede a Perugia lo ha riportato in vita grazie al lavoro di designer e ad una stampante 3D ad alta definizione di ultima generazione.

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria, Marco Pierini, hanno visitato Made in Italy Lab per pianificare la simbolica riconsegna al museo britannico.

"Siamo passati - spiega il presidente del gruppo T&RB, Tancredi Boco - dall'essere artigiani ad essere artigiani digitali di una nuova Italia creativa. Questa idea serve a proiettarci nel futuro senza mai dimenticare cosa siamo".