Coalizione civica, no a pregiudiziali

(ANSA) - PERUGIA, 6 SET - E' aperta "ad ogni ulteriore apporto e al confronto con altre forze politiche del centro sinistra che sappiano abbandonare le pregiudiziali già in campo su nomi e candidature" la nuova coalizione civica "Umbria civica, verde, sociale".

Formata da Umbria dei Territori (federazione di oltre venti liste civiche), Altra Umbria (unione di formazioni civiche e politiche di sinistra) e Movimento delle Idee e del Fare (aggregazione di diverse associazioni ambientaliste e firmatari del Manifesto Civico), la coalizione si è presentata, allargata anche alla presenza di altre forze politiche come Europa Verde e Partito Socialista. Ed ha chiarito "la linearità del suo percorso in cui non c'è nulla di tattico". E stato anche sottolineato che "è errato dire che la sinistra sta già da una parte, visto che Sinistra Italiana e Rifondazione ci appoggiano e che con Articolo 1 l'interlocuzione è aperta".

E' stato soprattutto evidenziato di non essere un'operazione elettorale ma "di progetto".