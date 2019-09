Avanti lavori per Radiologia Terni

All'ospedale di Terni proseguono a "ritmo sostenuto" i lavori per la ristrutturazione della Radiologia al secondo piano seminterrato, dove a dicembre tutto il reparto diretto dal dottor Giovanni Passalacqua sarà riunito.

Fatta eccezione per il nuovo angiografo che resterà, come previsto, accanto alla sala ibrida.

Quella di Radiologia - sottolinea l'Azienda ospedaliera - è la più grande opera di ristrutturazione realizzata negli ultimi anni al Santa Maria ed ha comportato un investimento complessivo di 2 milioni e 800 mila euro, tra lavori edili e tecnologia, con esclusione delle prossime acquisizioni: un telecomando per le lastre e una nuova Tac finanziata dalla Fondazione Carit, per la cui fornitura è stata già avviata la procedura di gara.

I lavori per la nuova Radiologia erano iniziati a ottobre del 2017 con l'installazione della nuova Risonanza magnetica ed erano poi proseguiti al primo piano con la realizzazione della nuova sala angiografia attigua alla sala ibrida.