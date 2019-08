Arrestata con oltre un chilo marijuana

Oltre un chilo di marijuana è stato trovato dalla polizia ferroviaria di Terni a una nigeriana di 24 anni che è stata arrestata appena scesa da un treno regionale proveniente da Roma.

La giovane è stata controllata dagli agenti durante la consueta attività di prevenzione. Nella borsa aperta per prelevare il passaporto, il personale della polfer ha quindi notato un grande involucro bianco che la straniera - riferisce la polizia - ha detto essere un "cuscino per riposare". Cucito all'interno è stato invece individuato l'involucro con la marijuana. Per la ventiquattrenne è così scattato l'arresto per traffico e detenzione illecita di stupefacenti.