Donazione Carispo a ospedale Spoleto

Grazie a una donazione della Fondazione Carispo di Spoleto il servizio di Nefrologia e dialisi dell'ospedale di Spoleto si arricchisce di ulteriori dispositivi tecnologici e strumentazione per migliorare l'assistenza e l'umanizzazione delle cure. Si tratta - sottolinea l'Usl 2 -, di 14 smart tv 32 pollici e 14 cuffie wireless, una sonda ecografica e un ipad per venipuntura ecoguidata. Ogni postazione dialisi verrà quindi dotata di un televisore che, grazie alla presenza di collegamento internet, consentirà di trasmettere anche video tutorial per pazienti in terapia.

Tale allestimento permetterà inoltre ai pazienti, durante il lungo tempo del trattamento dialitico, di fruire di momenti di informazione e distrazione senza interferire con le attività assistenziali. Per il commissario straordinario dell'Azienda Usl Umbria 2 Massimo Braganti "La donazione rappresenta un contributo importante per il presidio ospedaliero di Spoleto".