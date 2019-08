Prefettura Perugia decide 4 espulsioni

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Su proposta della questura di Perugia sono stati firmati, dal viceprefetto vicario Castrese De Rosa, quattro provvedimenti di espulsione.

Il primo riguarda il cittadino tunisino arrestato dai carabinieri ad Assisi il 19 agosto scorso, dopo il ferimento di uno dei due militari impegnati nel servizio di vigilanza presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'uomo è stato accompagnato a Genova ed imbarcato sulla nave diretta a Tunisi.

Il secondo provvedimento è stato emesso nei confronti di un altro tunisino resosi responsabile di atti vandalici avvenuti nella notte del 20 agosto scorso in Via Ulisse Rocchi. Gli altri due provvedimenti di espulsione hanno infine riguardato due ragazzi albanesi arrestati, in flagranza di reato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia per spaccio di sostanze stupefacenti.

sostanze stupefacenti. "Ringrazio tutte le Forze dell'Ordine che in questo periodo di ferie si stanno adoperando con grande impegno e professionalità per garantire condizioni di massima sicurezza. Mi sono sentito con il Prefetto Sgaraglia - afferma nella nota Castrese De Rosa - e insieme abbiamo convenuto di disporre straordinari servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle aree maggiormente 'a rischio' del centro cittadino, a tutela della tranquillità sociale, coinvolgendo, oltre alle Forze dell'Ordine, anche la Polizia Municipale".