Interventi dei vigili per il maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - E' allerta maltempo per i temporali in varie zone dell'Umbria: alberi caduti e incendiati a causa dei fulmini che si sono abbattuti in particolare nelle zone di Perugia, del Folignate e dell'Assisano. Decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco che stanno impegnati con tutto il personale a disposizione. E proprio dai vigili del fuoco arriva la mappa delle località maggiormente interessate dal maltempo, che sono: il parco di Sant'Anna a Perugia, Foligno, Rivotorto di Assisi, Cannara, Bettona e il Torgianese.

Un albero è andato in fiamme all'interno dello stabilimento della Nestlé perché colpito proprio da un fulmine. Un incendio si è inoltre sviluppato in zona Alcatraz, tra Gubbio e Perugia.

Si annuncia intanto un fine settimana all'insegna del brutto tempo sull'Umbria. Secondo le previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile, domani e sabato 24 agosto sono attese precipitazioni con rovesci e temporali sparsi su tutta la regione. I fenomeni andranno ad attenuarsi nella giornata di domenica, anche se saranno ancora possibili locali episodi temporaleschi fino alla giornata di martedì prossimo.

Per domani è atteso un ulteriore calo delle temperature. Intanto oggi il termometro in gran parte dell'Umbria si è attestato attorno ai 30 gradi, con punte di 35-36 gradi a Orvieto, Foligno e Spoleto. (ANSA).[A]