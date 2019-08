Inaugurato oratorio San Martino in Campo

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Si è svolta l'inaugurazione del nuovo oratorio di San Martino in Campo che, insieme a quello di San Martino in Colle (destinato anch'esso ad essere ristrutturato e rinnovato), è dedicato al seminarista Giampiero Morettini, morto cinque anni fa, il 21 agosto. Il cardinale Gualtiero Bassetti, prima della celebrazione eucaristica, ha visitato i locali della nuova struttura degli "Oratori riuniti Giampiero Morettini" insieme al vescovo ausiliare Marco Salvi e guidati dal parroco don Antonio Sabatini.

"L'oratorio oggi con è più solamente qualcosa per il divertimento dei ragazzi - ha evidenziato Bassetti durante l'omelia - ma è una realtà coinvolgente tutta la parrocchia, dai più giovani ai più anziani, anche se i primi destinatari sono i nostri ragazzi, i giovani, le famiglie. L'oratorio è un luogo di formazione, dove ci si abitua a stare insieme".