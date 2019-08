Allevatori Castelluccio,quote Pac uguali

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 AGO - "Vogliamo le quote Pac uguali per tutti": a chiederlo sono gli allevatori di Castelluccio di Norcia che qualche giorno fa hanno dato vita a una manifestazione di protesta sul Pian Grande e nelle altre zone accessibili del borgo terremotato. La questione riguarda, appunto, le quote della Politica agricola comunitaria assegnate agli allevatori italiani, "in cui si sono venute a creare delle sperequazioni enormi che mettono a rischio noi piccoli allevatori che ci ritroviamo praticamente senza più pascoli dove portare le nostre bestie", ha detto, all'ANSA, Antonio Ricciotti, portavoce degli allevatori - una trentina - castellucciani. Che va nel dettaglio della questione: "Ci sono allevatori che si sono visti assegnate quote da 5.000 euro di valore a ettaro e chi, come noi di Castelluccio, ci vediamo riconosciuti in media circa 150 euro: è evidente che così non possiamo competere nella gara agli affitti dei terreni delle Comunanze agrarie".