Al Todi Festival campione di poetry slam

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - La 33/a edizione del Todi Festival esordirà con "una scommessa", con qualcosa "di diverso e nuovo".

Al centro la poesia. Sabato 24 agosto (Teatro comunale, ore 21) è in programma l'atteso debutto teatrale del campione di "poetry slam" Simone Savogin, per la prima nazionale del nuovo spettacolo "Via!", prodotto dallo stesso festival.

Uno spettacolo di apertura "che è un po' il simbolo di quello che vogliamo fare con il festival, dando spazio ad esperienze artistiche che sappiano innovare". Ad affermarlo sono stati questa mattina Eugenio Guarducci, per la quarta volta consecutiva chiamato alla direzione artistica del Festival, e il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, durante la presentazione.

Presente anche Savogin, autore ed unico interprete. L'edizione 2019 della kermesse di teatro, musica, danza, letteratura e arti visive, ideata e fondata nel 1987 da Silvano Spada, andrà poi avanti fino al primo settembre. A chiudere ci saranno le note e le parole di Simone Cristicchi.