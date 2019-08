Prisco, solidarietà a militari feriti

Solidarietà ai militari "accoltellati" davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli viene espressa dall'on. Emanuele Prisco, Fratelli d'Italia. Che in una nota sottolinea di "essere vicino" ai due appartenenti all'Esercito "aggrediti e feriti lunedì con un coltello da cucina da un tunisino al quale erano stati richiesti i documenti".

"Deve essere incrementato - sottolinea Prisco - il pattugliamento delle strade e dei luoghi sensibili dell'Umbria.

Episodi come quello avvenuto a Santa Maria degli Angeli non devono avvenire. Quando si verificano significa che i delinquenti avvertono un elevato senso di impunità per le leggi del nostro Paese e perciò - conclude il parlamentare di FdI - sono auspicabili norme ancor più severe per chi offende le forze dell'ordine".