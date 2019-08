In tanti alla Cascata delle Marmore

Ferragosto con grande afflusso di turisti alla Cascata delle Marmore, a Terni, dove nella giornata di giovedì sono stati registrati 9.464 ingressi totali, dei quali 9.172 paganti.

Le visite guidate - stando ai numeri comunicati dal gestore al Comune - sono state in tutto 2.991, mentre oltre il 10% dei biglietti venduti sono stati acquistati online, contribuendo a decongestionare le file alle biglietterie. Tenuto conto delle previsioni positive anche per il weekend, è stato deciso di prolungare l'apertura, eccezionalmente, sia del rilascio dell'acqua, fino alle 22, che delle biglietterie, con orario continuato, del belvedere inferiore e superiore, fino al 18 agosto.

Sempre nella giornata di Ferragosto sono stati inoltre circa 1.000 (820 paganti e 190 gratuiti, cioè bambini fino a cinque anni) i turisti che hanno usufruito del nuovo servizio navetta andata e ritorno per la Cascata, introdotto sperimentalmente da mercoledì dal parcheggio di vocabolo Staino, nel centro città.