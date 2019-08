Sette contusi lievi per urto bus-vettura

Un autobus con a bordo una comitiva di turisti russi e una vettura sulla quale viaggiavano sette cinesi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, senza particolari conseguenze per le persone, avvenuto stamani sulla carreggiata sud della E45 alle porte di Perugia. I due mezzi si sono urtati nella zona di Ponte San Giovanni all'imbocco del raccordo Perugia-Bettolle.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale. Per i soccorsi sul posto anche i vigili del fuoco.

I sette cinesi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale con tre ambulanze. Hanno riportato solo contusioni - riferisce il Santa Maria della Misericordia - per le quali sono stati medicati al pronto soccorso.