In funzione sale operatorie Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 14 AGO - Tornano pienamente operative dal 14 agosto le sale operatorie dell'ospedale di Narni. Lo ha annunciato l'Usl Umbria 2.

L'attività era stata ridotta a seguito di interventi di manutenzione straordinaria che hanno principalmente riguardato l'impiantistica e l'illuminazione. Migliorando - sottolinea l'Usl - le condizioni complessive dei locali. Ancora persistono interventi di rifacimento della pavimentazione agli ingressi che termineranno entro i primi giorni di settembre, per i quali la Direzione "si scusa per gli eventuali disagi arrecati agli utenti e pazienti". Tali interventi - si legge ancora nella nota - "rientrano nel quadro più generale di miglioramento della struttura anche in vista delle modifiche organizzative ed implementazioni funzionali all'attuazione degli accordi tra Azienda sanitaria e Ospedaliera di Terni". (ANSA).