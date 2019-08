Trovata iguana in giardino privato

Trovata un'iguana in un giardino privato di Bastia Umbra. A recuperare l'esemplare sono stati quindi i vigili del fuoco di Assisi.

L'animale inizialmente era stato scambiato per un giocattolo ma quando si è mosso il proprietario del giardino si è reso conto che invece era vivo. Così ha richiesto l'intervento dei vigili. Adesso l'iguana verrà affidata a una struttura specializzata che se ne prenderà cura.

Non è chiaro da dove sia arrivata l'iguana. Tra le ipotesi c'è quella che sia scappato da qualche abitazione privata.