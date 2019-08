Traffico regolare su strade Umbria

Traffico regolare sulle principali strade umbre nel sabato da bollino nero per l'esodo estivo. Lo si apprende dalla polizia stradale.

La circolazione è scorrevole dovunque e non vengono segnalati particolari rallentamenti. In alcuni tratti segnalato un flusso piuttosto sostenuto anche se senza particolari difficoltà.

Normale il traffico anche sul tratto umbro dell'Autosole.