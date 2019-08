'Sotto controllo' stato Duomo Orvieto

Non è un distacco considerato "rilevante" dai tecnici quello di un pezzo di cornicione dalla facciata laterale nord del Duomo di Orvieto. Lo ha detto all'ANSA Gianfelice Bellesini, presidente dell'Opera che cura la cattedrale, dopo le prime verifiche video e fotografiche compiute con un drone dei vigili del fuoco a un'altezza di oltre 33 metri. A suo avviso "la situazione è sotto controllo".

Gli esperti hanno infatti acquisito indicazioni tranquillizzanti sullo stato del Duomo.

Lunedì la parte del cornicione interessata dal distacco sarà controllata direttamente più da vicino dai tecnici. Per il nuovo sopralluogo sarà fatta giungere a Orvieto una particolare autoscala dei vigili del fuoco che non è in dotazione ai comandi umbri.