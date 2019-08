"Concerto dell'Aurora" di Mastrini

(ANSA) - PERUGIA, 9 AGO - Da una posizione privilegiata che abbraccia il territorio del lago Trasimeno in tutte le sue sfaccettature, risuoneranno le note del concerto più atteso del Festival internazionale Green Music 2019: sarà infatti la Rocca medievale di Passignano sul Trasimeno ad accogliere mercoledì 14 agosto alle 6 del mattino il "Concerto dell'Aurora" eseguito dal compositore e pianista Maurizio Mastrini, ideatore e direttore artistico del Festival.

Qui, immersi nel silenzio e nelle prime luci dell'alba, in una posizione sopraelevata rispetto al centro storico, gli spettatori potranno ascoltare i brani originali del pianista visionario ed eclettico, noto per saper eseguire le più famose composizioni classiche "al contrario", partendo cioè dall'ultima nota fino all'inizio del brano. Sarà dunque l'apice di una serie itinerante di concerti dal tutto esaurito, in programma da giugno fino a settembre, che hanno portato la musica d'autore nei teatri naturali e luoghi storici poco conosciuti dell'Umbria.