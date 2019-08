verso la Sagra Musicale Umbra 2019

(ANSA) - PERUGIA, 6 AGO - È stata aperta (www.perugiamusicaclassica.com e www.ticketone.it) la vendita online dei biglietti per la 74/a edizione della Sagra musicale umbra, il più antico festival della regione, in programma dal 7 al 22 settembre 2019 a Perugia e in altri 7 comuni dell'Umbria (Assisi, Montefalco, Norcia, Panicale, San Gemini, Torgiano, Trevi). "...e tu, uomo? La musica dal profondo", questo il titolo e filo conduttore della manifestazione, un vero e proprio viaggio nel rapporto ancestrale dell'umanità con la musica che prenderà il via con una doppia anteprima, sabato 7 settembre al Teatro Clitunno di Trevi e domenica 8 settembre, all'Abbazia di San Nicolo di San Gemini. Il concerto inaugurale si terrà ad Assisi, venerdì 13 settembre nel Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, con l'Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi (direttore artistico della Sagra Musicale Umbra e della Fondazione Perugia Musica Classica onlus), e la Compagnia di Danza di Nicola Galli.