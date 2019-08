Controlli polizia in albergo a Bastia

(ANSA) - BASTIA UMBRA (PERUGIA), 6 AGO - Quattro ospiti non registrati, più posti letto rispetto a quelli previsti, problemi igienico-sanitari: sono sono alcune delle irregolarità riscontrate nel corso di un controllo in una struttura ricettiva a Bastia, scattato dopo le segnalazioni di alcuni ospiti, i quali si rifiutavano di pagare il conto lamentandosi delle scarse condizioni igieniche delle camere.

Il controllo è stato svolto dalla polizia di Stato con la collaborazione di polizia municipale e personale della locale Asl Umbria 1. Tre le denunce e sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro.

Sul posto sono stati identificati quattro ospiti che non erano stati registrati. Per questo motivo è stata denunciata per omessa comunicazione degli alloggiati una 53enne di origine svizzera, incensurata, impiegata nell'hotel.