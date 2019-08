Cinema in pediatria all'ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 6 AGO - E' iniziata la programmazione estiva del 'Nuovo cinema in pediatria' dell'ospedale di Terni, con una selezione di cartoni animati e film di animazione dedicati ai pazienti baby e under 14.

Due gli appuntamenti settimanali, il martedì e il venerdì pomeriggio, con la presenza dei volontari dell'associazione I Pagliacci e di almeno un familiare per ogni bambino che vorrà partecipare. "I bambini ricoverati - spiega Federica Celi, direttrice della struttura di Pediatria Neonatologia e Tin - potranno accedere al cinema in base alle loro condizioni cliniche, che saranno valutate volta per volta con il medico di guardia". Chi non potesse spostarsi dalla camera di degenza il martedì e il venerdì sarà comunque affiancato, come sempre, dalla compagnia dei volontari dell'associazione I Pagliacci, presieduta da Alessandro Rossi.