(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 AGO - A Norcia nasce il Parco delle Marcite grazie a un finanziamento di 770 mila euro della Regione Umbria. Rientrerà tra le opere pubbliche che la giunta Alemanno ha in progetto per la città e la ratifica è arrivata nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio in cui si è approvata anche la variazione al bilancio di previsione 2019-2021, che contiene, appunto, alcune significative opere di riqualificazione urbana.

Tra queste c'è il Parco delle Marcite, ma anche la costruzione di un parcheggio nei pressi di Porta Romana, grazie ai fondi - 850 mila euro - messi a disposizione dalla Protezione civile nazionale e la realizzazione del marciapiede di viale della stazione per il quale il Comune ha stanziato 260 mila euro.

"Sono interventi importanti e attesi per il nostro territorio e il suo sviluppo che finalmente, dopo anni, potranno vedere compimento", ha detto il sindaco, Nicola Alemanno.