Partito comunista candida Rubicondi

(ANSA) - PERUGIA, 4 AGO - "Parteciperemo alla competizione elettorale regionale del prossimo autunno con la candidatura del compagno Rossano Rubicondi a Presidente della Regione Umbria": lo annuncia il comunicato Il Partito comunista Umbria.

"Una candidatura significativa - prosegue il comunicato - nel panorama attuale: operaio ed ex-sindacalista, Rossano Rubicondi è sempre stato in prima fila nelle lotte dei lavoratori con caparbietà e competenza, al loro fianco anche a costo della propria carriera sindacale. Abbiamo aperto tavoli programmatici con lavoratori, forze sindacali ed esperienze locali il cui obbiettivo è il ribaltamento del sistema capitalistico e la costruzione del socialismo e che fanno propria la prospettiva di una riconnessione del blocco sociale di riferimento dei comunisti, riconnessione che riteniamo essenziale per la costruzione di un'opposizione reale ai governi antipopolari, sia di destra che di centrosinistra, in Umbria e nel nostro paese".