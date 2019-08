Vuole soldi per droga, botte ai genitori

(ANSA) - TERNI, 2 AGO - Tentata rapina, lesioni personali, atti persecutori ed estorsione nei confronti dei genitori sono le accuse contestate ad un 44enne di Terni, arrestato dalla squadra volante all'ennesima e violenta richiesta di soldi alla coppia per acquistare cocaina.

In base a quanto riferisce la questura sono stati proprio i due ultrasettantenni, esasperati e terrorizzati, a richiedere mercoledì l'intervento dei poliziotti, che hanno sorpreso l'uomo a sferrare colpi violenti al portone d'ingresso della loro abitazione. Il 44enne - è stato poi accertato - aveva già ottenuto nel pomeriggio una prima somma di denaro per 40 euro, ma la sera ne aveva chiesti altri 50 e al rifiuto dei genitori di aprire la porta, era entrato da una finestra, aveva preso un coltello da cucina e aveva prima minacciato di ucciderli, poi aveva afferrato il padre per la gola, facendolo cadere a terra.

Furioso per non essere riuscito ad avere i soldi, se ne era andato, per ritornare poco dopo, ma questa volta è stato bloccato dagli agenti.