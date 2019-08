Moto contro camion, muore centauro

(ANSA) - BADIA TEDALDA (AREZZO), 1 AGO - Un uomo di 45 anni, di San Giustino Umbro (Perugia) è morto a causa di un incidente stradale avvenuto giovedì sera intorno alle 20.10 a Badia Tedalda (Arezzo), lungo la via Marecchiese. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, mentre era in sella alla sua moto si è scontrato con un camion che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Lo scontro è stato violento e per il 45enne umbro non c'è stato niente da fare. Sul posto il 118 per i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri.