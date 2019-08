Spettacolo, presentato l'Agosto casciano

(ANSA) - PERUGIA, 1 AGO - Cascia si prepara a far vivere un'estate all'insegna di "uno spirito di ripartenza, con una grande volontà di ritornare alla normalità, dopo il sisma del 2016, con eventi importanti per dare un messaggio che si può tranquillamente tornare in questo territorio, vivere la montagna, fare escursioni, visitare città per ridare vita e impulso all'economia". Lo ha detto il sindaco della città, Mario de Carolis presentando gli appuntamenti che animano l'estate nel borgo della Valnerina: Aestivum, la Mostra mercato del tartufo estivo e della rosa giunta alla sua undicesima edizione e in programma sabato 10 e domenica 11 agosto, e l'Agosto casciano.

Il cartellone - reso possibile grazie, tra gli altri, al contributo di Regione Umbria, Gal Valle Umbra e Sibillini, Comune - è stato illustrato a Perugia, alla presenza dell'assessore regionale Fernanda Cecchini. Presente anche Laura Musella, presidente del progetto "Omaggio all'Umbria, che ha curato l'appuntamento del 10 agosto di "Giancarlo Giannini e le parole note".