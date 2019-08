Eletti i direttori 6 dipartimenti ateneo

(ANSA) - PERUGIA, 1 AGO - Conclusa la prima tornata delle elezioni dei direttori di 6 dei 16 dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia, per il triennio accademico 2019/2022.

Le votazioni hanno portato all'elezione dei seguenti direttori, che entreranno in carica dal primo novembre 2019: Dipartimento di Economia, Libero Mario Mari (confermato); dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Giovanni Gigliotti (prende il posto di Annibale Luigi Materazzi); dipartimento di Matematica e Informatica, Massimo Giulietti (al posto di Gianluca Vinti); Medicina Sperimentale, Paolo Puccetti (prende il posto di Vincenzo Nicola Talesa); Medicina Veterinaria, Fabrizio Rueca (prende il posto di Luca Mechelli); Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Gaetano Martino (prende il posto di Francesco Tei).

Già indette, per settembre e ottobre 2019 - riferisce un comunicato dell'ateneo - le votazioni per le elezioni dei direttori degli altri 10 dipartimenti.