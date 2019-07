Sanità, Lavazza visita l'Hospice Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Luca Lavazza ha incontrato gli operatori dell'Hospice di Perugia, luogo d'eccellenza non soltanto per le cure palliative ma anche per il sostegno psicologico e medico che viene fornito ai malati terminali e alle loro famiglie.

"Questa struttura - ha spiegato Lavazza - è un centro di eccellenza per la Usl Umbria 1, ma sul fronte della vicinanza al malato e dell'assistenza durante il fine vita c'è ancora molto da fare a livello aziendale. Il centro di Perugia non deve rimanere l'unico all'interno della Usl Umbria 1. E' auspicabile che in tutto il territorio ci siano strutture analoghe perché è impensabile che un malato terminale debba spostarsi per avere accesso alle cure palliative. Occorrono servizi del genere in prossimità dei vari presidi ospedalieri con personale formato, esattamente come quello dell'Hospice di Perugia, in modo da garantire le cure e la dignità della morte il più possibile in prossimità dell'abitazione del paziente".