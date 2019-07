Raccolta della lenticchia a Castelluccio

(ANSA) - norcia (PERUGIA), 31 LUG - E' iniziata a Castelluccio di Norcia la raccolta della lenticchia, che proseguirà almeno per tutto il mese di agosto. E' il terzo raccolto post sisma e si annuncia in linea con quello dello scorso anno, quando sul Pian Grande gli agricoltori ricavarono circa 3.500 quintali del pregiato legume.

"In questo momento stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato a fine marzo, poi nella seconda parte di agosto e inizio settembre si raccoglierà invece il frutto della semina più tardiva", spiega Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori di Castelluccio. Il raccolto 20119 arriverà confezionato sugli scaffali dei supermercati soltanto a inizio ottobre, dopo le varie fasi di pulitura e controlli da parte degli enti preposti a certificare l'originalità del prodotto. E' stato invece un luglio 'complicato' sul fronte delle presenze turistiche e "questo - spiega Coccia - anche perché la nostra famosa fioritura quest'anno, per colpa della siccità, è durata veramente molto poco".