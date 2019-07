Fuori strada con furgone, morto anziano

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 lungo la E45 nei pressi dello svincolo di Pantalla, in direzione Roma.

Un uomo di 74 anni, originario di Roma ma residente in provincia di Perugia, ha improvvisamente perso il controllo del furgone che stava guidando, per cause in corso di accertamento.

Il mezzo è finito contro il guard rail e l'uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Fra le ipotesi sulle cause dell'incidente, anche quella del malore da parte del conducente.