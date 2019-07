Motociclista morto in un incidente

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita dopo che la moto sulla quale viaggiavano è finita fuori strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20 di martedì lungo la nuova 77 che da Foligno conduce a Civitanova, in direzione Foligno. La vittima è un uomo di circa 55 anni, che - secondo le prime informazioni - è sbalzato dal mezzo andando a sbattere contro un ostacolo fisso. L'uomo è morto sul colpo.

Gravemente ferita - secondo quanto riferisce l'ufficio stampa dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in contatto con la centrale unica del 118 regionale - una donna di 53 anni che era a bordo della moto, di grande cilindrata, insieme al cinquantacinquenne.

La donna è stata ricoverata all'ospedale di Foligno, dove è arrivata con un'ambulanza del 118, in codice rosso, quindi in condizioni gravi. Sull'incidente sta compiendo accertamenti la polizia stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco.