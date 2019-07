Conferenza internazionale del silenzio

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Si è conclusa a Nocera Umbra "Icons" la prima conferenza internazionale dedicata al tema del silenzio. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Patrizio Paoletti, che ha visto la presenza di oltre 20 scienziati ed esperti di fama internazionale e quasi 200 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Un momento di incontro tra due mondi, quello della scienza e quello della mindfulness, due approcci diversi per parlare di un unico tema: il silenzio, una situazione ambientale che, come dimostrano sempre più studi, porta enormi benefici. Nelle tre giornate dell'evento, presentazioni scientifiche si sono alternate a meditazioni ed esercizi pratici in ottica di un approccio multidisciplinare. Tra gli ospiti di rilievo internazionale: il celebre neuroscienziato cognitivo Moshe Bar; Marc Wittman, psicologo e filosofo, e Narayanan Srinivasan professore presso il Centro di Scienze comportamentali e cognitive dell'università di Allahabad in India.