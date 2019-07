Jovanotti incoraggia 'mamma coraggio'

Video messaggio di auguri da Jovanotti a Silvana Benigno, la "mamma coraggio" impegnata in diverse iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi contro il cancro (che lei stessa sta combattendo). E' stato pubblicato sulla pagina Facebook "Alla faccia del cancro".

"E' arrivato questo bellissimo video con il saluto del mio grande idolo Jovanotti! Speriamo mi possa portare fortuna in vista del 31 luglio, altra data fondamentale per la mia battaglia" ha scritto Silvana Benigno. "Ciao Silvana, ci vediamo quando vieni a Cortona. Intanto ti mando un abbraccio" le parole che le ha rivolto Jovanotti.

"La mia personale lotta contro la malattia - ha spiegato ancora Benigno - dura da oltre tre anni e sono in cura all'Istituto oncologico europeo di Milano e vengo sottoposta a chemioterapia anche all'ospedale di Città di Castello. Da questo vissuto comunque drammatico, mi sono convinta che la ricerca è l'unica strada per trovare una soluzione contro i tumori di ogni genere".