Attesi temporali e grandine su Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Dopo il caldo degli ultimi giorni, sull'Umbria già da questa sera è attesa una perturbazione con forti temporali e possibili grandinate. A confermarlo è Nicola Berni, responsabile del Centro funzionale della Protezione civile regionale: "in queste ore sappiamo che temporali e grandinate si stanno abbattendo sulla provincia di Arezzo, in Umbria attendiamo un deciso peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle ore 20 di questa sera, con l'allerta che resta alta almeno fino alle 4 di domani mattina".

La regione sarà interamente interessata dal maltempo, "che proseguirà anche nella giornata di domenica, anche se in maniera residua, per poi andare scemando nella seconda parte della giornata", ha aggiunto il responsabile del Centro funzionale.

Che evidenzia come sia "alto" il pericolo della grandine.

"Quando si verificano questi fenomeni - dice - in estate purtroppo il rischio di grandinate è concreto".