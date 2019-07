Usl 1 riorganizza servizio vaccinazioni

Niente più caos con code e attese "esagerate" per vaccinare i bambini: questo l'obiettivo della Usl Umbria 1 che, in collaborazione con Umbria Salute, ha messo a punto un nuovo sistema di organizzazione del servizio vaccinale. Sperimentato prima nel centro di salute di Perugia Sud Ovest(Castel del Piano, San Sisto, Madonna Alta), che annualmente fa il maggior numero di vaccinazioni, e poi in quello di Ponte San Giovanni e Torgiano.

La nuova modalità organizzativa, studiata per far fronte alle criticità riscontrate lo scorso anno dall'Urp aziendale in alcuni Centri di salute del perugino, prevede - spiega la stessa azienda sanitaria - l'invito alla somministrazione vaccinale su appuntamento fisso, con possibilità di spostamento della data tramite il numero verde 800.63.63.63 del servizio Nus.