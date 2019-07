Patty Smith si esibirà a Spoleto

Patti Smith ha scelto anche Spoleto per una delle sei esclusive date italiane del nuovo spettacolo "Words and music". Un tour nei teatri di città selezionate attentamente sulla base della loro bellezza ed unicità artistica.

Torna così in Umbria la "sacerdotessa" del rock per un appuntamento in esclusiva. Con "parole e musica" si presenta la "nuova" Patti Smith. Il concerto di Spoleto è in programma al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti martedì 3 dicembre (ore 21).

Instancabile e sovversiva, dopo gli appuntamenti di giugno, Patti Smith sarà ora accompagnata da Tony Shanahan (chitarra, pianoforte). Questi nuovi concerti che vedranno protagonista la cantautrice e poetessa si aggiungono alle recenti performance che l'hanno portata sul palco del Medimex di Taranto, per un concerto celebrativo della stagione dei grandi raduni rock, e del Teatro Romano di Verona, per un intimo ed emozionante live.