Ondata di caldo su tutta l'Umbria

Ondata di calore da nord a sud dell'Umbria, con punte superiori ai 39 gradi nelle campagne a ridosso di Perugia, a San Giustino, Orvieto, Petrignano d'Assisi, Marsciano e Bastia Umbra.

Il picco massimo di 39,6 gradi è stato registrato dalle stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile a Cerbara di San Giustino e a Compresso, vicino al capoluogo di regione. In gran parte degli altri centri umbri il termometro si è attestato intorno ai 38 gradi. Soltanto a ridosso della fascia appenninica le temperature non hanno superato i 36 gradi.

Per il fine settimana è attesa invece una forte perturbazione e in particolare domenica anche forti temporali. (ANSA).