Romizi e Onnis visitano studente

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera Antonio Onnis hanno fatto visita allo studente rimasto vittima di un grave incidente precipitando da un muraglione dei giardini Carducci, due nel centro storico.

Dopo gli interventi chirurgici cui è stato sottoposto, il giovane è apparso risollevato. Apprezzando molto, insieme alla madre - riferisce l'Azienda ospedaliera -, la visita del sindaco di Perugia, che ha voluto a nome proprio e dell'amministrazione comunale manifestargli vicinanza e porgergli gli auguri di sollecita guarigione.

"Ero venuto a Perugia con la mia fidanzata per assistere a qualche concerto di Umbria Jazz, - ha detto lo studente all'ufficio stampa dell'ospedale - ma purtroppo non è andata come nelle aspettative". Il sindaco lo ha quindi invitato come ospite al festival del prossimo anno.