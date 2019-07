Per Istat in Umbria 254 centenari

Sono 254, soprattutto donne, i residenti in Umbria che hanno 100 o più anni. Emerge dai dati dell'Istat (riferiti al primo gennaio scorso). Che ha realizzato e pubblicato il rapporto 'Cent'anni e non sentirli'.

Secondo l'istituto di statistica in Umbria vivono 223 centenarie. Tra queste due risultano divorziate ma la gran parte, 187, sono vedove.

I machi con 100 o più anni sono invece 31.

A livello nazionale dal rapporto è emerso invece che in dieci anni (dal 2009 al 2019) i centenari sono passati da 11 mila a oltre 14 mila, quelli di 105 anni e oltre sono più che raddoppiati, da 472 a 1.112, con un incremento del 136%.

I supercentenari vivi al primo gennaio 2019 sono 21, raddoppiati rispetto al 2009 quando se ne contavano 10.