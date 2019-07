Mercoledì sciopero trasporto pubblico

Giornata di mobilitazione dei lavoratori del trasporto pubblico il 24 luglio in Umbria. Nello sciopero nazionale è infatti confluito quello locale per un settore - sottolineano i sindacati - "pesantemente provato dai tagli della Regione".

Ferrovieri, autoferrotranvieri, autotrasportatori, Anas e addetti della logistica, si fermeranno quindi per quattro ore per chiedere - spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Faisa-Cisal in una nota - "politiche chiare a livello nazionale in un settore strategico per il Paese, ma troppo spesso abbandonato a se stesso".

Riguardo ai "tagli" della Regione i sindacati parlano di "una scelta molto grave, che sta provocando disagi agli utenti e preoccupazione tra gli operatori con intere zone periferiche abbandonate dal servizio pubblico". "Condizione che - aggiungono - potrebbe addirittura aggravarsi a settembre con l'apertura delle scuole".