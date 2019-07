FI punta su Morroni candidato Regione

E' Roberto Morroni, attuale consigliere regionale, il nome che Forza Italia proporrà al centro-destra come candidato della coalizione alla presidenza della Regione Umbria. Lo hanno annunciato i vertici del partito in una conferenza stampa a Perugia. Presenti anche la coordinatrice nazionale Mara Carfagna e quella regionale Catia Polidori.

Nel corso dell'incontro i vertici di FI hanno rivendicato "la centralità" del partito nella coalizione di centrodestra, nonché il proprio ruolo e peso, al pari di Lega e Fratelli d'Italia.

Forza Italia Umbria ha quindi presentato a Palazzo Cesaroni la "cabina di regia" che sarà il volto e il motore del partito in vista delle elezioni regionali. Come ha ricordato anche la stessa Carfagna parlando di Morroni come della "punta di diamante" di questa squadra.